Perchezitii la mai multe service-uri auto din Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar privind supraevaluari ale unor reparatii in baza politelor RCA

La data de 31 martie 2021, politistii Directiei de Investigatii Criminale - I.G.P.R., in colaborare cu Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, efectueaza 24 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si Ilfov, la sediile sociale si punctele de lucru ale unor persoane juridice.Activitatile sunt derulate intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.Din cercetari au rezultat indicii ca, in perioada 2019-2020, mai multe societati comerciale, cu obiect de activitate efectuarea de reparatii si inchirieri auto, precum si comercializarea de piese de schimb, ar fi dezvoltat un mecanism infractional complex, prin care s-ar fi eludat dispozitiile legale si care ar fi avut ca rezultat supraevaluarea costurilor reparatiilor efectuate in baza unor polite RCA.In acest mod, ar fi fost prejudiciate societatile de asigurare-reasigurare, aspect care ar fi determinat, ulterior, cresterea anuala, constanta, a pretului politei de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru autovehicule.La operatiune, participa politisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale, politisti ai Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, specialisti criminalisti din cadrul Institutului National de Criminalistica si D.G.P.M.B. - Serviciul Criminalistic, precum si luptatori din cadrul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale.De asemenea, actiunea a beneficiat de sprijinul specialistilor din cadrul Registrului Auto Roman, Garzii Nationale de Mediu si Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti si Ilfov.