Perchezitii la spitale: Medicii si-au luat concedii medicale fictive in starea de urgenta, pentru a nu merge la munca

In acest dosar se fac cercetari pentru "abuz in serviciu", "fals intelectual", "uz de fals", "delapidare" si "divulgare de informatii secrete de serviciu sau nepublice", conform Politiei Brasov.Politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in perioada starii de urgenta, cadre medicale de la trei spitale sau angajati ai unor institutii s-ar fi sustras de la indeplinirea atributiilor de serviciu, solicitand si beneficiind in acest sens de certificate de concedii medicale fictive si totodata de materiale de uz sanitar in interes propriu."Cu ocazia efectuarii perchezitiilor se vor ridica documente si se vor efectua activitati procedurale, ce se impun, pentru stabilirea situatiei de drept. De asemenea, vor fi conduse la audieri zece persoane", a mai transmis Politia Brasov.Actiunea, desfasurata sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, beneficiaza de sprijinul politistilor Serviciului Criminalistic Brasov si ai luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale, precum si de suportul de specialitate al reprezentantilor Inspectoratului Teritorial de Munca si Directiei de Sanatate Publica Brasov.