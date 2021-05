Aproape 100 de perchezitii, la nivel national, pentru combaterea infractionalitatii. Unde au descins anchetatorii si ce dosare au vizat investigatiile

Perchezitii la clanul Camataru, in Bucuresti

10 perchezitii pentru operatiuni financiare frauduloase

"Perchezitiile sunt efectuate sub supravegherea procurorilor de la unitatile de parchet competente, in cadrul unor dosare penale in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri , trafic de persoane, contrabanda , nerespectarea regimului armelor si munitiilor, pornografie infantila, constituirea unui grup infractional organizat, inselaciune , fals si uz de fals.De asemenea, sunt cercetate fapte penale de santaj, abuz in serviciu, proxenetism si furt calificat.Actiunile urmaresc documentarea activitatii infractionale a persoanelor banuite, recuperarea prejudiciilor si indisponibilizarea bunurilor obtinute din savarsirea de infractiuni sau detinute ilegal", transmite IGPR.Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, in vederea luarii masurilor legale in fiecare cauza.Politia Capitalei si DIICOT au facut 17 perchezitii la locuintele unor persoane suspectate ca au santajat mai multi agenti economici, folosind inclusiv violenta si amenintarile, pentru a recupera anumite sume de bani. 16 persoane sunt conduse la audieri. Este vorba despre clanul Camataru Acestia cereau bani patronilor de firme, in contul unor presupuse datorii.In acest moment, se afla in derulare 10 perchezitii domiciliare si la sediilor unor firme din judetele Cluj, Brasov, Neamt si din municipiul Bucuresti, totodata, fiind puse in executare 7 mandate de aducere.Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul I.P.J. Sibiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, impreuna cu politisti din cadrul serviciilor de investigare a criminalitatii economice din Cluj, Brasov si Sectorul 3 Bucuresti, serviciilor de investigatii criminale Cluj si Sibiu, efectueaza 10 perchezitii domiciliare si la sediile unor firme din judetele Cluj, Brasov, Neamt si din municipiul Bucuresti.Activitatile sunt desfasurate intr-un dosar penal, intocmit la nivelul Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, fals in declaratii, inselaciune, fals si uz de fals.In fapt, in luna aprilie a acestui an, in urma unei sesizari depuse de un barbat din Sibiu, politistii Serviciului Investigarea Criminalitatii Economice Sibiu au demarat cercetarile.Astfel, din investigatiile desfasurate a reiesit ca membrii gruparii ar fi preluat fraudulos, de la titularii unor societati comerciale, partile sociale, sub pretextul unei eventuale cumparari a societatii, prin folosirea unor documente de cesiune false. Ar fi profitat de contextul pandemiei, cand astfel de operatiuni puteau fi efectuate si online, prin folosirea semnaturii electronice a unui avocat.De asemenea, ar fi convins administratorii societatii sa se inscrie la unele licitatii, iar, dupa obtinerea documentelor societatii, ar fi preluat firma prin acelasi circuit al documentelor false.Gruparea ar fi urmarit preluarea unor firme cu capital important. De exemplu, una dintre societati a fost evaluata la 10 milioane de euro.Activitatile se desfasoara cu sprijinul colegilor din cadrul serviciilor de investigare a criminalitatii economice din Cluj, Brasov si Sectorul 3 Bucuresti, Serviciului Criminalistic Sibiu, Unitatii Centrale de Analiza a Informatilor, serviciilor de investigatii criminale Cluj si Sibiu, precum si al serviciilor pentru actiuni speciale Sibiu, Cluj, Brasov si Neamt.Actiunea beneficiaza de suportul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.