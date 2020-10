Firma de paza, acuzata de un "tun" de milioane de euro. Societatea a avut in ultimii ani o cifra de afaceri de 20 de milioane de euro

Perchezitiile vizeaza domiciliile unor persoane si sediile sociale (punctele de lucru) ale unei societati comerciale, cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata."Din materialul probator administrat, pana in prezent, au rezultat indicii ca, in perioada 2014 - 2019, o societate comerciala, care executa activitati de protectie si garda, ar fi incheiat, cu o serie de companii si firme, contracte avand ca obiect prestarea de servicii de paza, incasand de la acesti clienti peste 95.200.000 de lei (aproximativ 20.000.000 de euro).In scopul sustragerii de la plata obligatiilor catre stat, administratorii de fapt si de drept, respectiv directorul economic, ar fi dispus inregistrarea in contabilitatea societatii si ar fi declarat la organele fiscale achizitii de la 83 de societati comerciale, care nu ar avea la baza operatiuni reale.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 18.500.000 de lei (peste 4.000.000 de euro), reprezentand impozit pe profit in suma totala de peste 8.400.000 de lei si T.V.A. in suma de peste 10.100.000 de lei", arata Politia Romana.Potrivit sursei citate, pentru recuperarea prejudiciului, vor fi instituite masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile apartinand persoanelor banuite, respectiv partii responsabile civilmente.Pentru continuarea cercetarilor, vor fi emise 5 mandate de aducere si vor fi conduse la sediul politiei 5 persoane pentru audieri.