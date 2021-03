Perchezitii intr-un dosar ce vizeaza acordarea de subventii ilegale pe timp de pandemie. Mascatii au descins si la palatul autointitulatul "Rege al tiganilor crestini"

Politistii au descins si la Palatul de Arama al lui Dan Stanescu, autointitulatul rege al tiganilor crestini, din localitatea argeseana CostestiDin cercetari a reiesit ca, in perioada octombrie 2020 - ianuarie 2021, administratorii ai trei societati comerciale din judetul Arges, profitand de prevederile legislative in contextul pandemiei (O.U.G. 92/2020), ar fi recrutat 68 de persoane, pe numele carora ar fi incheiat contracte individuale de munca in mod fictiv, fara ca acestea sa desfasoare activitati. Scopul a fost de a obtine subventii, pe care le-ar fi folosit in interes propriu.Prejudiciul estimat este de 400.000 de lei. 4 persoane cercetate si alti 68 de martori vor fi condusi la sediul politiei, pentru audieri.Activitatile au beneficiat de sprijinul luptatorilor serviciilor pentru actiuni speciale din Arges, Olt, Dambovita, Brasov, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti si Teleorman, precum si al jandarmilor Arges, Olt si Brigazii Mobile Fratii Buzesti Craiova.Actiunea a avut si suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana.