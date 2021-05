Perchezitii la sediul Primariei municipiului Bistrita. Ce cauta politistii

Potrivit unor surse judiciare, investigatiile din dosar ar fi facute de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice. Bistriteanul.ro scrie ca perchezitiile se desfasoara la Serviciul Urbanism, in biroul primarului Ioan Turc , dar si in birourile viceprimarilor.Purtatorul de cuvant al IPJ Bistrita-Nasaud, Crina Sirb, a confirmat faptul ca actiunea apartine politistilor, dar a mentionat ca nu poate oferi detalii in plus la acest moment.Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a declarat, pentru AGERPRES, ca perchezitia vizeaza diferentele semnalate de mai multi cetateni, la inceputul acestui an, intre Planul Urbanistic General (PUG) afisat pe site-ul administratiei locale si cel aprobat intr-o sedinta de Consiliu Local in anul 2018."E o perchezitie pe PUG-uri, atat pot sa spun si nu intru in alte detalii, cele doua PUG-uri sau cate sunt", a spus Turc.Edilul a cerut, in luna februarie, un audit intern la Serviciul Urbanism, pentru a verifica posibile discrepante intre cele doua variante de PUG si declara, la acea vreme, ca nu va ezita sa sesizeze Parchetul daca suspiciunile se confirma.Ioan Turc a precizat, marti, ca nu el este cel care a facut plangerea penala, dar ca va pune la dispozitia anchetatorilor toate documentele care vor fi solicitate.