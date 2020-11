Perchezitii la Spitalul Judetean din Piatra Neamt. Politistii cauta documente in sase birouri ale institutiei

Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii cauta documente referitoare la modul in care functiona sectia ATI.Politistii si procurorii au mai fost in cursul zilei de duminica in spital, dar s-a considerat ca este nevoie de organizarea unor perchezitii in sase birouri pentru obtinerea de documente necesare in ancheta Parchetul General a transmis duminica, 15 noiembrie, primele masuri luate in cadrul anchetei privind incendiul de la sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt.Procurorii sustin ca au fost finalizate patru dintre necropsiile dispuse si a fost stabilit locul din care s-a declantat incendiul:1. Au fost dispuse ordonantele de efectuare a necropsiei victimelor. Au fost finalizate patru dintre necropsiile dispuse. Procedura medico-legala corespunde patologiei pentru care au fost tratate victimele - cazuri tip Covid;2. In salonul incendiat a fost stabilit locul din care s-a declansat incendiul si vor fi ridicate dispozitive si echipamente medicale, in vederea expertizarii. Cercetarea locului faptei va continua in cursul zilei de 16 noiembrie;3. Au fost predate inscrisuri de catre reprezentantii Spitalului, urmand sa se analizeze daca acestea raspund problemelor din ancheta si in ce masura este necesar sa fie ridicate si alte inscrisuri.