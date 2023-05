Perchezitii la vila lui Georgica Cornu, regele asfaltului din Banat - prejudiciu urias (Video)

Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, la locuinta omului de afaceri Georgica Cornu, supranumit regele asfaltului din Banat. El este suspectat ca ar fi cauzat statului un prejudiciu in valoare de 60 de milioane de lei.

Procurorii DIICOT descind la vila din Timisoara a acestuia, dar si la sediile mai multor firme care fac parte din grupul condus de Cornu, Izometl - Confort, arata Evenimentul Zilei.

Regele asfaltului din Banat si-a amanetat firmele pentru 5 milioane de euro

Perchezitiile au loc in Timisoara si localitatea Dumbravita din Timis, dar si in mai multe judete. Astfel, peste 20 de descinderi sunr organizate, in acelasi timp, si in Drobeta Turnu Severin, Targu Jiu si Strehaia, unde sunt perchezitionate mai multe palate ale rromilor suspectati ca sunt implicati in acest caz.

Protest spontan la firma lui Georgica Cornu

Georgica Cornu si celelalte persoane vizate de ancheta sunt suspectate de evaziune fiscala prin facturi false, potrivit Mediafax. Conform anchetatorilor, Cornu facea afaceri cu rromii din Strehaia.

Ei procuroau facturi false care atestau cumpararea de materiale de constructii. Rromii primeau bani de la Cornu pentru serviciile lor.

Urmeaza ca peste 20 de persoane sa fie duse la audieri. Anchetatorii sustin ca Georgica Cornu, care a avut numeroase contracte cu statul in urma cu cativa ani, a produs un prejudiciu de 60 de milioane de lei.