DIICOT face zeci de descinderi la o retea de traficanti de carne vie si tigari din Vrancea, Bacau si Suceava

Conform unor surse membrii grupului achizitionau tigari de contrabanda pe care le transportau, ulterior, in Marea Britanie, unde le valorificau.In timpul transporturilor, de pe traseu (de pe teritoriul altor state europene), obisnuiau sa preia si migranti pe care ii transportau in mod fraudulos pe teritoriul UK.Pana in acest moment, la perchezitii, au fost gasite cantitati considerabile de tigari de contrabanda si sume mari de bani in lire sterline si euro.