18 perchezitii in Bucuresti si Ilfov, la complexe comerciale cu produse contrafacute

"La data de 9 martie, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, au efectuat 18 perchezitii, in judetul Ilfov - 6 si in Bucuresti - 12", informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) transmis, marti, AGERPRES.Activitatile s-au desfasurat la standuri din trei complexe comerciale, precum si la sediile si punctele de lucru ale unor societati comerciale, banuite de contrafacerea unei marci si punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare."In urma activitatilor de verificare si perchezitionare, politistii au indisponibilizat peste 6.000 de articole de imbracaminte susceptible a fi contrafacute ce purtau insemnele unor marci consacrate, in valoare totala de aproximativ 900.000 de lei", arata sursa citata.Actiunea a beneficiat de sprijinul politistilor de la Serviciul pentru Actiuni Speciale si al criminalistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov.Cercetarile sunt continuate in cadrul unui dosar penal constituit la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrafacere a unei marci si punere in circulatie a unui produs purtand o marca inregistrata pentru produse identice sau similare.