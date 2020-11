Actiune fara precedent a DIICOT. Aproape 400 de perchezitii, intr-o singura zi. Sunt vizati interlopii intorsi in tara din cauza pandemiei

"Pocurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul DCCO si a unitatilor subordonate efectueaza un numar de 386 de perchezitii domiciliare, in cadrul unor ample actiuni, vizand destructurarea unor grupari infractionale organizate, actiuni ce se deruleaza concomitent pe raza judetelor Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Galati, Vrancea, Covasna, Brasov, Buzau, Prahova, Dambovita, Constanta, Calarasi, Ilfov, Teleorman, Arges, Dolj, Gorj, Olt, Valcea, Alba, Caras-Severin, Timisoara, Arad, Bihor, Satu Mare, Cluj si Bistrita Nasaud si in municipiului Bucuresti", arata DIICOT.Potrivit DIICOT, actiunile declansate la nivel national sunt rezultatul activitatilor investigative derulate in 24 de dosare instrumentate de catre 21 de structuri teritoriale ale DIICOT si Structura Centrala. DIICOT mai arata ca anchetele vizeaza destructurarea mai multor grupari infractionale implicate in majoritatea formelor de criminalitate organizata: trafic de droguri de risc si de mare risc, trafic de persoane, proxenetism, trafic de migranti, camata, criminalitate informatica, evaziune fiscala, spalare de bani, contrabanda , trafic de migranti, inselaciune sau santaj.Potrivit unor surse judiciare, vizati de ancheta sunt lideri ai unor grupari interlope care actionau in afara tarii, dar au revenit in Romania din cauza pandemiei.