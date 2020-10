Padurari acuzati ca furau din codru. Falsurile de care sunt acuzati paznicii padurilor

Potrivit unor surse apropiate anchetei, perchezitiile vizeaza mai multi padurari din cadrul Ocolului Silvic Lugoj care obtin material lemnos din parchetele pe care le au in gestiune, material pe care il marcheaza cu marca falsa, il recolteaza, iar ulterior il comercializeaza in interes personal.Padurarii sunt banuiti si de completarea in fals a unor avize de insotire primara a materialului lemnos recoltat pentru a asigura presupusa legalitate a transportului.Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice mai cauta si dispozitive artizanale de producere a alcoolului, arme si munitii artizanale utilizate la braconaj, capcane pentru vanat, trofee, dar si tigari nemarcate cu timbru fiscal.Perchezitiile vizeaza domiciliile unor padurari, trei cantoane silvice si sediul unei firme.