Permise fabricate peste hotare transformate in documente autentice in Romania. Peste 100 de soferi circula cu acte inventate in Africa

Peste 100 de soferi circula cu astfel de permise

Cum erau preschimbate permisele false in documente autentice

Trimiteau actele si banii

Permisele auto erau trimise in Romania prin curierat

Politistii si procurorii de la DIICOT au facut miercuri, 14 octombrie 2020, 41 de percheziti, in 19 judete si in Bucuresti, pentru destructurarea unei grupari infractionale, formata din cetateni romani si straini, care ar fi facilitat obtinerea ilegala de permise de conducere romanesti, prin preschimbarea unor permise contrafacute eliberate de autoritati din alte state.48 de persoane urmeaza sa ajunga in fata anchetatorilor pentru a fi audiati in acest dosar.Persoanele vizate de ancheta sunt suspectate de savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat, instigare la fals intelectual, participatie improprie la fals intelectual, dare de mita, instigare la dare de mita, participatie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, participatie improprie la fals informatic, uz de fals si complicitate la uz de fals, se arata intr-un comunicat al DIICOT.Pana in prezent au fost identificati peste 100 de cetateni romani care fie ar fi obtinut permise romanesti, fie ar fi depus documentele la autoritatile competente pentru preschimbarea permiselor obtinute ilicit. Multi dintre acestia erau deja semnalati cu diferite incalcari ale normelor la regimul circulatiei rutiere.O parte dintre membrii gruparii se ocupau de intermedierea obtinerii permiselor de conducere, fara indeplinirea conditiilor legale, pe numele unor cetateni romani, de autoritatile competente dintr-o tara africana, iar o alta parte derulau activitati de recrutare a persoanelor, cetateni romani, interesati de obtinerea frauduloasa a unor asemenea inscrisuri.Prin aceste manopere dolosive, cetateni romani care nu aveau competentele necesare pentru a dobandi in mod legal, pe teritoriul Romaniei, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, au obtinut permis de conducere pentru diverse categorii, inclusiv C, D sau E.Pentru realizarea acestei activitati infractionale, persoanele interesate de dobandirea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice puneau la dispozitia membrilor gruparii datele lor personale, o fotografie tip buletin (sau dupa caz se lasau fotografiate de membrii gruparii cu un cearceaf alb sau cu un perete alb in spate), un specimen de semnatura, precum si diferite sume de bani, de regula cuprinse intre 2.000 si 3.000 euro (sau echivalent in alte monede), sumele fiind expediate prin intermediul serviciilor de transfer monetar, de catre membrii retelei infractionale care actionau pe teritoriul tarii africane.In continuare, erau intocmite in fals documentele care se circumscriu procedurii de obtinere a permisului de conducere, iar cu sprijinul liderului gruparii, au fost obtinute permise de conducere emise de autoritatile din acest stat, dintre care o parte au fost supuse preschimbarii cu permise de conducere romanesti, autentice.Permisele de conducere emise de autoritatile competente din tara africana erau expediate catre Romania prin intermediul unei societati de curierat, iar cetatenii romani care intrau in posesia permiselor de conducere straine obtinute in mod fraudulos se prezentau la serviciile judetene ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor sau la SPCRPCIV Bucuresti, unde permisele eliberate de autoritatile straine erau preschimbate cu permise de conducere romanesti."Se ajungea astfel la situatia in care date informatice nereale, care atestau aparenta dobandire licita a unor permise de conducere straine, sa fie implementate in bazele de date ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, cu consecinta crearii unor date informatice false legate de aparenta dobandire a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Ulterior, aceste date false stateau la baza preschimbarii permiselor de conducere straine cu permise de conducere romanesti, rezultand un inscris autentic care nu reflecta realitatea", se arata intr-un comunicat DIICOT.Anchetatorii explica faptul ca, pe aceasta cale, functionarii din cadrul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor isi depaseau fara vinovatie limitele autorizarii la momentul accesarii sistemelor informatice ale institutiei si implementarii datelor nereale in bazele de date romanesti.Citeste si: