Teste COVID false pentru calatorii in strainatate. Rezultatele perchezitiilor din Giurgiu

De asemenea, au fost ridicate mai multe probe intr-un dosar penal privind eliberarea si folosirea de teste COVID-19 falsificate."In urma punerii in executare a celor cinci mandate de perchezitie domiciliara la sediile si punctele de lucru a trei societati comerciale, ce au ca obiect de activitate transportul international de persoane prin curse regulate, intr-un dosar penal privind eliberarea si folosirea de teste COVID-19 falsificate, politistii au ridicat probe si mijloace materiale de proba care urmeaza sa fie exploatate si valorificate in cadrul anchetei penale.Totodata, au fost desfasurate activitati procedurale constand in audieri de persoane . Cercetarile continua sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu pentru probarea si documentarea activitatii infractionale", se arata intr-un comunicat de presa emis de IPJ Giurgiu.Reamintim faptul ca, luni, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Giurgiu , cu sprijinul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei Vlad Tepes, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu au pus in executare cinci mandate de perchezitie domiciliara la sediile si punctele de lucru a trei societati comerciale, ce au ca obiect de activitate transportul international de persoane prin curse regulate, intr-un dosar penal privind eliberarea si folosirea de teste COVID-19 falsificate. In cauza sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals material in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, constand in aceea ca administratorii societatilor comerciale au pus la dispozitia calatorilor teste COVID-19 care atesta faptul ca acestia nu sunt infectati cu virusul SARS-CoV-2, teste care in realitate nu au fost efectuate.