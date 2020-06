Romani acuzati ca aduceau in tara motoare de barci furate din Suedia. Prejudiciul se ridica la 100.000 de euro

Ziare.

com

"La data de 22 iunie a.c, politistii de investigatii criminale, impreuna cu luptatori pentru actiuni speciale au efectuat 11 perchezitii domiciliare la persoane banuite de comiterea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat. Astfel, politistii au identificat, atat la locuintele banuitilor,cat si la sediile a doua societati comerciale de pe raza judetelor Bacau si Tulcea, 11 motoare de ambarcatiuni, obiecte electronice, doua ambarcatiuni si suma de 15.000 de euro", a transmis, luni seara, IPJ Bacau.Sursa citata a precizat ca, din cercetari s-a stabilit ca, o parte din membrii gruparii ar fi actionat organizat, pe teritoriul statului suedez, unde ar fi comis infractiuni de furt a unor motoare de ambarcatiuni, pe care le-ar fi transportat pe raza judetului Bacau.Ulterior, cealalta parte a gruparii ar fi falsificat elementele de identificare ale bunurilor sustrase si le-ar fi valorificat pe raza judetului Tulcea, valoarea prejudiciului fiind de circa 100.000 de euro.Totodata, trei barbati, cu varste cuprinse intre 27 si 43 de ani au fost depistati in flagrant delict, de politistii bacauani, in timp ce transportau cu o autoutilitara, sase motoare de ambarcatiuni.Politistii au luat masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore, fata de 11 persoane, cu varste cuprinse intre 27 si 50 de ani, banuite de comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, furt calificat, tainuire si fals material in inscrisuri oficiale, urmand a fi prezentate Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau.