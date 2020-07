Sapte persoane din Bucuresti, Ilfov si Teleorman, cercetate sub control judiciar in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de 1,2 milioane de lei

Politistii Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribubalul Bucuresti, desfasoara in continuare activitati pentru recuperarea prejudiciului, pana in acest moment fiind dispusa masura sechestrului asigurator pentru 77.700 de euro. De asemenea, suma de 104.000 de lei a fost pusa la dispozitia parchetului de o persoana banuita in cauza.Miercuri dimineata, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor."In urma cercetarilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabila ca, in perioada 2014-2015, reprezentantii unor societati comerciale din Bucuresti si a judetelor Ilfov si Giurgiu, ar fi inregistrat in contabilitate si ulterior ar fi declarat la organele fiscale achizitii fictive de bunuri in valoare de 4.000.000 de lei, de la o firma de tip fantoma", a transmis Politia Bucuresti.Sursa citata a precizat ca prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.211.000 de lei, reprezentand Taxa pe Valoare Adaugata si impozitul pe profit, iar suma supusa procesului de spalare a banilor este de aproximativ 4.000.000 de lei.Actiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane.