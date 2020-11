Sediile Delgaz Grid din 20 de judete vizate de 87 de perchezitii ale politiei. Sunt investigate fapte de inselaciune, fals intelectual si uz de fals

Sunt investigate posibile fapte de inselaciune , fals intelectual si uz de fals. Surse neoficiale sustin ca este vorba despre societatea Delgaz Grid, distribuitorul de gaze naturale al companiei E-ON.Potrivit IPJ Alba, miercuri, 18 noiembrie 2020, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 87 de perchezitii in judetele Alba (6), Arad (1), Bacau (4), Bihor (1), Bistrita Nasaud (3), Botosani (4), Caras Severin (4), Cluj (7), Harghita (3), Hunedoara (5), Iasi (6), Maramures (4), Mures (15), Neamt (4), Salaj (2), Satu Mare (1), Sibiu (6), Suceava (3), Timis (4), Vaslui (2) si in municipiul Bucuresti (2), la sediul unei societati comerciale care are ca si obiect principal de activitate distributia combustibililor gazosi, prin conducte, precum si la punctele de lucru ale acesteia.Din cercetari a rezultat banuiala rezonabila ca, in perioada 2018 - 2019, la nivelul unuia dintre centrele de operatiuni ale societatii, ar fi fost modificate fise de defect, raportandu-se un numar mai mare de defecte cu pierderi de gaze naturale.Astfel, ar fi crescut, in mod artificial, consumul tehnologic la nivelul societatii, care ar fi fost transmis, lunar, catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei si ar fi fost acceptat la stabilirea tarifelor de distributie a gazelor naturale, impactul valorii totale fiind de 10,4%.Prin transmiterea acestor date, societatea de distributie a gazului ar fi indus in eroare institutia care reglementeaza activitatea in acest domeniu, iar acest lucru ar fi condus la stabilirea unor tarife eronate de distributie a gazelor naturale. Cercetarile sunt efectuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, fals intelectual si uz de fals, in acest moment procedural fiind inceputa urmarirea penala in rem.La perchezitii participa un numar de 261 politisti, din judetele Alba, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita Nasaud, Botosani, Caras Severin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mures, Neamt, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timis, Vaslui si municipiul Bucuresti.