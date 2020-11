VIDEO FOTO Politist din Fundulea, lider al unei grupari care a furat peste 5,5 milioane de lei. Cum actionau infractorii prinsi dupa razii ale DIICOT

Se dadeau directori de vanzari

Anchetatorii au descoperit ca, incepand cu luna septembrie 2019, mai multe persoane au constituit o grupare infractionala organizata ai carei membrii au actionat ca reprezentanti ai mai multor persoane juridice inregistrate pe raza municipiului Bucuresti, in numele carora au desfasurat acte de comert, respectiv lansarea de comenzi si achizitionarea de diferite marfuri, pentru plata carora au emis instrumente de plata (bilete la ordin sau file CEC), cunoscand ca la termenul scadent nu va exista disponibil in conturile bancare pentru decontarea acestora.In derularea relatiilor comerciale cu persoanele vatamate, membrii gruparii si-au declinat identitati si calitati mincinoase (director vanzari, responsabil achizitii, etc.), inducand si mentinand in eroare reprezentantii acestora si determinandu-i sa accepte conditii contractuale, pe care nu aveau intentia sa le respecte.DIICOT arata ca, pentru preluarea si administrarea in fapt a societatilor comerciale utilizate in activitatea infractionala membrii gruparii au folosit ca interpusi mai multe persoane de conditie sociala precara, cu posibilitati financiare reduse, care au dobandit calitatea de asociati si/sau administratori, dar a caror activitate a fost controlata exclusiv de catre cei patru.La momentul preluarii, aceste societati aveau bonitate financiar-fiscala ridicata, situatiile financiare depuse la ANAF relevand o activitate comerciala consistenta, cifra de afaceri in crestere, profit si angajati, toate aceste elemente contribuind decisiv la decizia partilor vatamate de a furniza marfurile solicitate si de a accepta efectuarea platii cu instrumente de plata scadente la diferite intervale de timp.Dupa preluarea societatilor comerciale, prin utilizarea de nume si calitati mincinoase, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, membrii gruparii au indus in eroare, ori au determinat sau ajutat la inducerea in eroare a reprezentantilor legali a mai multor persoane vatamate, cu ocazia incheierii si derularii unor contracte de vanzare cumparare, in scopul obtinerii unor foloase materiale injuste, paguba creata pana la acest moment fiind in cuantum de 5.652.159,79 lei.La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Bacau vor fi conduse, in vederea audierii, un numar de 17 persoane.Aceasta actiunea face parte din cele peste 300 desfasurate in data de 11 noiembrie, princ are se incearca destructurarea unor grupari de crima organizata.Miercuri, ministrul de Interne, Marcel Vela , a anuntat "ziua Z", "o zi importanta pentru combaterea infractionalitatii in Romania", in contextul in care astazi au fost facute 619 de perchezitii si descinderi, 386 dintre acestea fiind pentru destructurarea unor grupari infractionale de criminalitate organizata implicate in trafic de droguri si de persoane, proxenetism, trafic de migranti, camata, criminalitate informatica, evaziune fiscala si spalare de bani.Citeste si: