VIDEO A fost perchezitionata locuinta barbatului suspectat ca a intrat intr-o banca din Bucuresti cu un pistol fals, cerand bani

Potrivit Politiei Capitalei, politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale, cu sprijinul Serviciului Actiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au pus in aplicare, luni, un mandat de perchezitie domiciliara , intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru tentativa la talharie calificata, fapta comisa prin amenintarea cu o replica a unei arme de foc, in sediul unei agentii bancare, in 8 februarie.Totodata, a fost pus in aplicare si un mandat de aducere emis pe numele barbatului de 32 de ani, acesta fiind audiat la sediul Serviciului Investigatii Criminale.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5.In urma cu o saptamana, un barbat cu un pistol ce parea a fi de jucarie a intrat in sediul unei banci din Bucuresti, unde a cerut bani si a parasit cladirea dupa ce a fost refuzat.