VIDEO Perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Teleorman, intr-un dosar de talharie si santaj

"La aceasta ora, peste 100 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijin al Inspectoratului General al Politiei Romane pun in aplicare 11 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman si 13 mandate de aducere intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de talharie si santaj", anunta IGPR.Cercetarile se desfasoara sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.Persoanele vor fi conduse pentru audieri la Serviciul Grupuri Infractionale Violente.Actiunea beneficiaza de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale si Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si Unitatii Teritoriale de Analiza Informatiilor.