VIDEO Perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, la persoane suspectate de trafic de heroina si substante psihoactive

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul Antidrog si procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala au derulat, joi, o operatiune de combaterea traficului de droguri de mare risc (heroina) si a operatiunilor cu substante psihoactive.Astfel, in baza mandatelor obtinute de la Tribunalul Bucuresti, politistii antidrog au facut 19 perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov."In urma acestor activitati, pana in prezent, au fost ridicate 200 de grame de heroina, 50 de doze de heroina, pregatite pentru comercializare, 10 grame si 17 doze de psihoactive, 59 de comprimate de metadona, 6 alte comprimate, 14.600 de lei, 250 de euro, 4 cantare electronice de precizie, 10 kg. de tutun, 15 obiecte ce ar putea fi folosite in lupta corp la corp (furci, topoare, satare, cutite) si diferite obiecte cu valoare probatorie", a transmis Politia Romana.De asemenea, au fost puse in executare 22 de mandate de aducere, membrii unor grupari infractionale urmand a fi dusi la DIICOT - Structura Centrala, pentru audieri si luarea masurilor legale.Cercetarile sunt continuate pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, efectuarea de operatiuni cu substante stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive si constituirea unui grup infractional organizat.Actiunea s-a realizat cu sprijinul jandarmilor de la B.S.I.J.