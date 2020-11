VIDEO Un milion de euro gasiti la politistii si functionarii implicati in "fabrica de permise auto" din Suceava. Banii erau aruncati in ligheane si galeti sau ascunsi in pereti

Potrivit surselor judiciare, in unele cazuri, banii erau tinuti in ligheane si galeti, sau ascunsi in pereti.Perchezitiile au loc simultan la sediile din Iulius Mall ale serviciului, atat la Permise, cat si la Inmatriculari. Multi dintre angajati inca nu au ajuns la serviciu, posibil pentru ca ar avea loc si perchezitii domiciliare, scrie presa locala.Potrivit surselor judiciare, spaga pentru un permis era intre 5 000 si 7 000 de euro.Procurorii de la Directia Generala Anticoruptie, impreuna cu cei de la DNA, efectueaza joi, 26 noiembrie, zeci de perchezitii in care sunt vizati angajatii Serviciului Permise si Inmatriculari Suceava, dar si alti politisti din structurile MAI.Anchetatorii sustin ca, de mai multi ani, la Suceava functioneaza "un fel de asociatie familiala unde angajatii de la Serviciul Permise si Inmatriculari si politistii de la Inspectoratul Judetean de Politie fie inlesnesc obtinerea permiselor si inmatricularilor, fie fac trafic de influenta pt diverse". Anchetatorii sustin ca toate persoanele vizate au obtinut sume importante de bani din aceste spagi pe care nu le pot justifica.Nu mai putin de 67 de perchezitii au loc la persoanele vizate."Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava efectueaza cercetari in trei cauze penale ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie, de spalare a banilor si de constituire a unui grup infractional organizat, presupus savarsite in perioada 2018-2020.In cursul zilei de 26 noiembrie 2020, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, sunt efectuate perchezitii domiciliare in 67 de locatii situate pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor: Suceava, Bistrita - Nasaud, Botosani, Neamt si Bacau, din care noua sunt institutii publice, restul reprezentand domiciliile unor persoane fizice si sediile unor societati comerciale. In cauza, procurorii beneficiaza de sprijin de specialitate din partea Directiei Generale Anticoruptie si a Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei.Raportat la actele procedurale efectuate in prezenta cauza, precizam ca, atunci cand imprejurarile vor permite, vom fi in masura sa oferim detalii suplimentare", se arata intr-un comunicat al DNA.Pe langa Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conduceri si Inmatriculari Vehicule Suceava, anchetatorii au descins si la sediul Registrului Auto Roman Suceava. De aici au fost ridicate mai multe documente care vor fi analizate de procurorii DNA Suceava. Potrivit datelor furnizate de procurorii DNA, faptele pentru care se deruleaza perchezitiile au fost comise in perioada 2018-2020.CITESTE SI: