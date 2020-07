Zeci de perchezitii la traficanti de droguri din vestul tarii. Sunt vizate trei grupari care vindeau droguri de mare risc, inclusiv pe strada

Politistii de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate din Timisoara si procurorii DIICOT din Caras - Severin, fac joi 29 de perchezitii in Resita, la trei grupari care se ocupau cu traficul de droguri.Cele trei grupari se completau reciproc si colaborau, in sensul ca se alimentau reciproc cu droguri, atunci cand una dintre ele ramanea fara "marfa". Dealerii celor trei grupari vindeau inclusiv cocaina, pe strada pur si simplu, in cluburi sau in preajma scolilor, atunci cand acestea functionau.38 de suspecti din acest dosar urmeaza sa fie dusi la sediul DIICOT Caras- Severin, pentru a fi audiati. Ei sunt cercetati pentru trafic cu droguri de risc si mare risc si constituire de grup infractional organizat.