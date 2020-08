ANM: Avertizare Cod galben de furtuni, miercuri, pentru zone din 19 judete

Astfel, in intervalul orar 12:00 - 23:00, la munte, in jumatatea de nord a Olteniei si a Munteniei, precum si in sud-vestul Transilvaniei si al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp si, izolat, 40 - 50 l/mp.Codul galben va afecta total sau partial zone din judetele: Alba, Arges, Bacau, Brasov, Buzau, Cluj, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinti, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Valcea si Vrancea.Meteorologii noteaza faptul ca manifestari de instabilitate atmosferica se vor semnala pe arii restranse si in restul tarii.In ceea ce priveste prognoza meteo pentru Municipiul Bucuresti, miercuri vremea va fi calduroasa, dar cerul va avea innorari trecatoare si, mai ales spre seara si la inceputul noptii, probabilitatea pentru averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului va fi ridicata.La nivelul Capitalei, temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 33 de grade Celsius.