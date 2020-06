ANM: Cod portocaliu de furtuni in jumatate din tara, pana marti dimineata

Ziare.

Conform prognozei, in intervalul 22 iunie, ora 10:00 - 23 iunie, ora 10:00, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, in Moldova si in zona montana a Olteniei si Munteniei, vor fi perioade cu averse torentiale si se vor acumula cantitati de apa de peste 40 l/mp si pe arii restranse 50 - 80 l/mp. De asemenea, se vor semnala intensificari ale vantului, vijelii, descarcari electrice si grindina.Totodata, pana marti, la ora 10:00, va fi in vigoare o atentionare Cod galben de vreme, iar in Dobrogea, Muntenia si local in Oltenia vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp si, pe arii restranse, 40 - 50 l/mp.In acelasi timp, in intervalul 23 iunie, ora 10:00 - 25 iunie, ora 10:00, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in intreaga tara pe fondul actualizarii Codului galben de vreme rea.Astfel, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 25 - 30 l/mp si, izolat, 40 - 60 l/mp, indeosebi in nord, centru, nord-est si in zonele de munte.ANM precizeaza ca, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza avertizarile emise luni.