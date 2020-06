Apele Romane trimit 20.000 de saci cu nisip pentru protejarea localitatilor Oroftiana, Baranca si Radauti

Ziare.

Potrivit unui comunicat al ANAR, remis miercuri AGERPRES, in urma precipitatiilor din ultimele zile, a estimarilor efectuate, atat de hidrologii romani si specialistii Apelor Romane, cat si de catre hidrologii si specialistii din Ucraina, in zilele imediat urmatoare este prognozata formarea unei viiturii pe raul Prut, cu depasirea cotelor de pericol."In urma avertizarilor din Ucraina, a discutiilor cu prefectul judetului Botosani si ISU Botosani, Ervin Molnar, director general Apele Romane, a dispus distribuirea a 20.000 de saci, care vor ajunge la localnici pentru protejarea proprietatilor din zonele joase ale localitatilor Oroftiana, Baranca si Radauti-Prut. De asemenea, prefectul judetului Botosani a solicitat Apelor Romane trimiterea in zona a 20 masini cu nisip pentru a fi umpluti acesti saci. Acumularea Stanca-Costesti este pregatita sa preia varful de viitura care se va forma pe raul Prut", se arata in comunicatul ANAR.Se mentine Codul rosu pana joi, 25 iunie, ora 12:00, pe raurile din bazinele hidrografice: Tisa - sector aval intrarea in tara (judetul Maramures), Prut - sector amonte Ac. Stanca Costesti (judetul Botosani).In cursul noptii, s-au inregistrat emis trei avertizari Cod rosu si au fost depasite cotele de pericol pe raurile: Moldova, din judetul Suceava, raurile din Mures, Tarnava Mica si Tarnava Mare, Tarnava (judetele Alba, Mures, Sibiu), Somes Mare (judetul Bistrita-Nasaud).Pe timpul noptii, echipele de interventie ale Apelor Romane au intervenit cu mijloace si materiale de protectie, acolo unde a fost nevoie, si au acordat sprijin autoritatilor locale si echipelor IGSU pentru protejarea caselor situate in luncile si zonele potential inundabile.Dupa retragerea apelor, specialistii Apelor Romane vor face o inventariere a pagubelor produse de inundatii si vor propune noi solutii si proiecte care sa asigure masuri suplimentare de protejarea a populatiei si a zonelor expuse riscului de inundatii.Apele Romane monitorizeaza 24 h din 24 evolutia fenomenelor vizate prin Dispeceratelor de la national si de la nivel local. Echipele de interventie ale Apelor Romane sunt in stare de vigilenta maxima, pregatite cu materiale si utilaje. Lucrarile de aparare sunt exploatate in conditii de siguranta."Rugam insistent populatia sa nu traverseze cursurile de apa si sa nu desfasoare activitati in zonele adiacente albiilor acestora, in aceasta perioada, in zonele aflate sub avertizari, in special Cod rosu si Cod portocaliu. Facem un apel la autoritatile locale sa asigure starea de permanenta la sedii si sa intervina, in special, in zona podurilor si a podetelor indepartand acolo unde este cazul, materialele lemnoase, vegetatia si plutitorii care ar putea obtura sectiunile de scurgere ale raurilor", Ervin Molnar, director general Administratia Nationala "Apele Romane".