Botosani: 81 de persoane, evacuate preventiv dintr-un sat, ca urmare a cresterii nivelului Prutului la intrarea in tara

Ziare.

com

"Ca urmare a cresterii nivelului raului Prut la intrarea in tara, s-a inceput, preventiv, actiunea de evacuare a locuitorilor din satul Baranca, comuna Hudesti. Este vorba de 47 adulti si 34 copii. Persoanele evacuate vor locui fie in casele proprietate, construite dupa inundatiile din 2008 intr-o zona fara risc, fie la rude. O singura persoana care era in autoizolare la domiciliu a fost carantinata institutionalizat", au precizat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.Marti, ajutati de pompieri militari si membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Hudesti, oamenii si-au urcat in pod bunurile materiale si au dus animalele in zone sigure. La actiunile de evacuare intervin 24 de pompieri militari si voluntari din Hudesti.ISU Botosani a mentionat ca, potrivit datelor furnizate de catre Sistemul de Gospodarire a Apelor Botosani, miercuri dimineata la ora 08.00, raul Prut masura la Oroftiana (intrarea in tara) 748 de centimetri, cu 98 de centimetri peste cota de pericol, iar tendinta este de crestere.La ora 9.00, cota de pericol a fost depasita la Oroftiana cu 102 centimetri.La Radauti Prut, cota de inundatie era depasita cu 93 cm, nivelul ajungand la 503 cm. Totodata, la statia Stanca - aval, cota de pericol era depasita cu 14 de centimetri, astfel nivelul raului Prut fiind de 398 de centimetri, in stationare."Avand in vedere informatiile primite de la autoritatile din Ucraina, potrivit carora se asteapta o noua unda de viitura pe raul Prut, s-au dispus masuri suplimentare pentru gestionarea situatiei. Astfel, pe langa monitorizarea permanenta din teren, evacuarea stanelor si a operatorilor economici din lunca Prutului, avertizarea populatiei prin mesaje RO Alert, au fost dislocate efective de pompieri pe toata lungimea raului pentru optimizarea gestionarii eventualelor situatii de urgenta", a mai transmis ISU Botosani.