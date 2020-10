Cand este prognozata prima ninsoare in Romania. Caracterizarea lunii noiembrie facuta de meteorologi

Valorile termice vor marca o scadere considerabila fata de luna octombrie, in timp ce precipitatiile vor fi in usoara crestere."In noptile senine, frigul este adesea patrunzator, iar bruma si inghetul la sol sunt fenomene des intalnite. Masele de aer umed si cele reci continentale ce se deplaseaza dinspre Campia Rusa se intalnesc adesea deasupra tarii noastre astfel ca vremea se mentine inchisa si umeda zile de-a randul. In aceste conditii si valorile termice marcheaza o scadere considerabila fata de luna octombrie", precizeaza specialistii ANM.Astfel, din datele inregistrate in perioada 1961-2019, la statiile meteorologice din reteaua Administratiei Nationale de Meteorologie, se constata ca temperatura medie multianuala a lunii noiembrie nu depaseste 8 grade Celsius decat in zona litoralului. In zonele joase din Dobrogea si Banat, dar si in Lunca Dunarii, mediile de temperatura se situeaza intre 6 si 8 grade Celsius. In zonele de campie si de deal din Muntenia, Oltenia, Moldova, Banat, Crisana si Maramures sunt caracteristice valori medii intre 4 si 6 grade. In Transilvania, nordul Moldovei, in Subcarpatii Moldovei si de Curbura, temperatura medie variaza intre 2 si 4 grade. In zona montana joasa si in depresiunile intramontane sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse intre -2 si 2 grade Celsius, iar in zona montana inalta (peste 1500 metri) aceste valori coboara sub -2 grade si uneori sub -4 grade Celsius."Destul de rar, aerul cald venit dinspre bazinul Mediteranei patrunde pana la latitudinea tarii noastre, situatie in care se pot inregistra temperaturi mari, neobisnuite pentru aceasta luna, ce pot ajunge pana in jurul valorii de 30 de grade Celsius. Astfel de temperaturi extreme, maxime absolute pentru un numar mare de statii meteorologice, s-au inregistrat, de exemplu, in anii: 1926, 1990, 1994, 2004 sau 2010", sustin meteorologii.Astfel, temperatura maxima absoluta a lunii noiembrie in Romania este 30,5 grade Celsius si a fost inregistrata la Calarasi, in data de 1 noiembrie 1926. La Bucuresti, maxima absoluta are valoarea de 29,4 grade Celsius, inregistrata la statia meteorologica Bucuresti-Filaret, tot in data de 1 noiembrie 1926 ca si maxima absoluta pe tara. La statiile meteorologice Bucuresti-Afumati si Bucuresti-Baneasa, temperatura maxima absoluta a lunii noiembrie este 25,6 grade Celsius, respectiv 25,1 grade Celsius, ambele inregistrate in data de 10 noiembrie 2010.Potrivit ANM, au existat ani in care s-au inregistrat si temperaturi minime neobisnuite pentru luna noiembrie, majoritatea sub -10 grade Celsius, ca de exemplu: 1993, 1989, 1975. Temperatura minima absoluta din noiembrie in Romania este -30,8 grade Celsius, inregistrata la Vf.Omu, in data de 30 noiembrie 1957. La Bucuresti, minima absoluta este de -19,4 grade Celsius, inregistrata in 26 noiembrie 1993, la statia meteorologica Bucuresti-Baneasa. La Bucuresti-Afumati si Bucuresti-Filaret, minima absoluta de temperatura este -18 grade (28 noiembrie 1975) si respectiv -17,8 grade Celsius (21 noiembrie 1904).In ceea ce priveste regimul precipitatiilor din noiembrie, acesta inregistreaza o usoara crestere fata de luna precedenta. Lapovita si ninsoarea ar putea aparea spre sfarsitul lunii noiembrie.Astfel, din datele inregistrate in perioada 1961-2019 la statiile meteorologice din reteaua Administratiei Nationale de Meteorologie, se observa o crestere a cantitatii lunare de precipitatii, medie multianuala (1961-2019), in sudul si sud-vestul tarii precum si in vestul si nord-vestul acesteia ca urmare a aportului de aer umed dinspre Marea Mediterana. In aceste zone, cantitatea medie lunara, medie multianuala, este cuprinsa intre 50 si 75 mm.Potrivit ANM, cantitati lunare, medii multianuale, mai mici de 30 mm se inregistreaza in Delta Dunarii, pe areale din vestul si estul Transilvaniei, dar si pe areale din jumatatea de nord a Moldovei. Valori lunare, medii multianuale cuprinse intre 30 si 50 mm sunt caracteristice Dobrogei, Munteniei, Moldovei si majoritatii zonelor din Transilvania. Valori intre 75 si 100 mm se inregistreaza in zona montana inalta (peste 1.500 de metri).Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii din noiembrie, la statiile meteorologice din Romania, este de 357,9 mm, inregistrata la Dr. Tr. Severin, in anul 1937.La Bucuresti, maxima absoluta de precipitatii din aceasta luna este 224,5 mm si a fost inregistrata la statia meteorologica, in anul 1966. La statiile meteorologice Bucuresti-Baneasa si Bucuresti-Filaret, cantitatea maxima absoluta de precipitatii din noiembrie este 215,0 mm, respectiv 206,6 mm, ambele inregistrate tot in anul 1966 ca si la Bucuresti-Afumati.Cele mai multe maxime absolute privind cantitatea lunara de precipitatii, la statiile meteorologice din Romania, au fost inregistrate in anii 2004 si 1966.Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii cazuta in 24 de ore, inregistrata la statiile meteorologice din Romania, este 146,8 mm, la Dr. Tr. Severin, in data de 6 noiembrie 1937. La Bucuresti, cantitatea maxima absoluta de precipitatii cazuta in 24 de ore este 78,4 mm, inregistrata in 4 noiembrie 1962, la Bucuresti-Filaret. La statiile meteorologice Bucuresti-Baneasa si Bucuresti-Afumati, maxima absoluta cazuta in 24 de ore din noiembrie este 52,9 mm (20 noiembrie 1976), respectiv 51,1 mm (14 noiembrie 1966).