Caras-Severin: Circulatie oprita pe DN6 din cauza unei viituri

Potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara, viitura a patruns pe DN6, pe ruta Domasnea - Teregova, din judetul Caras- Severin. Intervin pentru curatarea drumului, 19 pompieri militari cu 7 motopompe transportabile, membri SVSU Teregova si Armenis si echipaje IPJ Din cauza viiturii, circulatia este oprita pentru autoturisme. Autocamioanele circula dirijat, pe partea dreapta. Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca rute ocolitoare.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Caras- Severin au anuntat ca in cursul zilei de marti, in satul Fenes un podet a fost colmatat, un drum a fost inundat, precum si 20 de curti, iar in localitatea Rusca a fost oprita circulatia pe DJ 608 din cauza unei viituri pe o lungime de 300 de metri.In comuna Teregova au fost inregistrate scurgeri de pe versanti, s-a inundat un drum si opt curti.Judetul Caras- Severin se afla sub avertizare meteorologica cod portocaliu de ploi . Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.