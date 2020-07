Ce este seceta pedologica si cum va afecta ea painea noastra cea de toate zilele

Anul agricol 1 septembrie 2019 - 31 august 2020 a avut o toamna si o iarna sarace in precipitatii, cu cantitati intre 50-70% din normal, ne spune Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).(13,2 l/mp), de cand se fac masuratori meteo, din anul 1961, doborand astfel recordul lui aprilie 2007 (14,2 l/mp). Desi in mai si iunie, precipitatiile au fost peste medie, iunie 2020 fiind a cincea cea mai ploiasa luna, din 1961 incoace, distributia la nivel teritorial nu a fost uniforma, asftel ca. Si ploile din primele doua decade ale lunii iunie au fost tot sub medie, in aceste regiuni, iar asta a determinat persistenta secetei pedologice pe areale extinse din Dobrogea, centrul, estul si sudul Moldovei, estul si sudul Munteniei si sudul Olteniei", spunePentru a intelege seriozitatea situatei, directorul ANM ne ofera exemplul a trei orase, din regiunile cel mai afectate."In primele zece luni si jumatate ale anului agricol 2019-2020, in Galati au cazut 235 l/mp de precipitatii, in Braila, 247 l/mp, in Medgidia, 225 l/mp. Iar. Practic, a plouat o treime din necesarul optim al intervalului.pe arealele unde deficitul de apa in sol era deja vechi".Cum e posibil sa ploua sa rupa pamantul si noi sa mai vorbim de seceta? se intreaba multi. Meteorologul Elena Mateescu ne lamureste:Iar"Estimarile arata temperaturi mai ridicate decat normal si deficit de precipitatii, in aceleasi zone care se confrunta deja cu seceta accentuata", spune Elena Mateescu.. Romania, neavand de 30 de ani un sistem de irigatii functional, sta la mila lui Dumnezeu. Iar schimbarile climatice nu asteapta dupa noi, nici dupa pandemie. Si de mancat trebuie sa mancam. In momentul asta, in Romania, sunt irigate 800.000 de hectare, din 3,5 milioane.", spune Emil Dumitru.Secretarul de stat este insa optimist, pentru ca"Suntem in discutii cu Uniunea Europeana pentru a avea o alocare bugetara distincta pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigatii. Suma pe care o negociem este de 2,5 miliarde de euro. Pana la sfarsitul acestui an sper sa obtinem asta, apoi sa ne apucam de treaba, ca sunt multe de facut", a spus Emil Dumitru.Pana atunci insa, agricultorii au arende, furnizori, imprumuturi de platit, iar seceta i-a lovit atat de rau pe multi dintre ei, incat nu doar ca nu mai poate fi vorba de vreun profit, ci e posibil sa ramana si datori., stabilite in "Ordonanta de urgenta pentru instituirea schemei de ajutor de stat acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica" sunt:- Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de stat, beneficiarii trebuie sa detina proces -verbal de constatare si evaluare a pagubelor si sa fie inregistrati in evidentele APIA in anul 2020, cu cerere unica de plata pe suprafata.- Suprafata pentru care se acorda ajutorul de stat, aferenta fiecarei culturi, nu poate depasi suprafata declarata in cererea unica de plata pe suprafata in Campania 2020.- Dispozitiile nu se aplica beneficiarilor care au avut suprafete calamitate cu culturi confirmate prin procesul - verbal de constatare si evaluare a pagubelor, care au fost intoarse sau nu au mai fost insamantate dupa calamitare si nu se regasesc, in totalitate sau partial, in cererea unica de plata in Campania 2020.Tandemul seceta pedologica-pandemie va pedala prin buzunarele romanilor, si asa gaurite."Noi am avertizat inca din martie autoritatile ca, daca peste aceasta criza sanitara se va suprapune o criza climatica, vom esua intr-o criza economica. E valabil nu doar pentru Romania, ci pentru intreaga lume. Efectele vor fi in lant, iar deficitul balantei comerciale pe tot ce inseamna aprovizionare cu produse alimentare se va mari.Industria Horeca s-a inchis cu totul. Fermele de porci au fost afectate. Producem mai putina samanta, vom exporta mai putina samanta, va fi afectat si anul agricol urmator. Septelul de animale se va micsora. Criza -sanitara si climatica - ne impiedica sa exportam.".Arion Ionel mai spune ca e nevoie de un plan temeinic, pe termen mediu si lung.. E nevoie de un plan serios, pus la punct de experti si discutat cu toti factorii implicati".