Cod galben de ploi, ninsori abundente si viscol. Care sunt zonele vizate

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat informarea de ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului, emisa pentru sudul, estul si centrul tarii.Astfel, de joi, de la ora 11.00, pana vineri, la ora 18.00, temporar, vor fi precipitatii in general moderate cantitativ, predominant sub forma de ploaie in sudul, estul, apoi si in centrul tarii si mixte la munte. Cantitatile de apa vor depasi 15-25 l/mp si izolat 30 l/mp. Pe alocuri, in Moldova si in zona montana vor mai fi depuneri de polei.Local, vantul va prezenta intensificari, cu rafale in general de 40-50 km/h, iar pe crestele montane de peste 70-80 km/h.Meteorologii au emis si o noua atentionare Cod galben, valabila de joi, de la ora 18.00, pana vineri, la aceeasi ora."In nordul Olteniei si al Munteniei, precum si in sud-vestul Moldovei, cu precadere in zona subcarpatica si la altitudini mai mici de 1700 m, vor predomina ploile. Acestea vor fi importante cantitativ si se vor acumula peste 35...40 l/mp si pe arii restranse 50...70 l/mp. In zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, in general la altitudini de peste 1700 m, va ninge si se va depune strat consistent de zapada. Vantul va avea intensificari, cu viteze la rafala de peste 80...90 km/h si temporar va fi viscol ce va determina scaderea vizibilitatii", arata ANM.In Bucuresti, de joi de la ora 11.00, pana vineri, la ora 8.00, vremea se va mentine inchisa si se va incalzi. Temporar va ploua, mai ales seara si noaptea, si se vor acumula cantitati de apa, in medie, de 10-12 l/mp. Vantul va sufla in general moderat, cu viteze la rafala de pana la 35-40 km/h. Temperatura maxima va fi de 7-8 grade, iar cea minima de 5-6 grade.Vineri, pana la ora 18.00, cerul va fi mai mult noros si va ploua slab, mai ales in prima parte a intervalului. Vantul va sufla slab si moderat, cu rafale de pana la 30-35 km/h. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 8 grade.