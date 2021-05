Cod galben de vant si ploi, in toata tara. Zonele in care sunt asteptate rafale de pana la 100 km/h

Meteorologii au emis Cod galben privind intensificari sustinte ale vantului, in majoritatea zonelor, cu viteze de peste 50-60 km/h, iar local, indeosebi in Transilvania, Oltenia si Muntenia 70-80 km/h. La munte, in special in zona inalta, rafalele vor depasi 80-100 km/h.Intre 6.00 si 23.00, sunt asteptate cantitati de apa insemnate in Muntii Apuseni, nordul Carpatilor Orientali, nordul si nord-vestul teritoriului."In Muntii Apuseni, in zona Carpatilor Orientali si in nordul si nord-vestul teritoriului (judetele Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramures, Cluj, Bistrita, Mures, Suceava, Botosani si Iasi, precum si in zona de munte a judetelor Arad, Hunedoara, Alba, Harghita si Neamt) va ploua, iar cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 35...40 l/mp", au transmis meteorologii.La munte, la peste 1.800 de metri altitudine, vor fi si precipitatii mixte.