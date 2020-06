Cod portocaliu de inundatii pe raul Prut, pana joi noaptea

Ziare.

Conform prognozei, in intervalul 30 iunie, ora 12:00 - 2 iulie, ora 00:00, se vor inregistra torenti si paraie, viituri rapide, cresteri de debite si niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare, pe raul Prut - sector aval de Acumularea Stanca Costesti - amonte S.H. Falciu, ca urmare a tranzitarii in regim controlat prin Acumularea Stanca Costesti a viiturilor formate anterior in amonte de intrarea in tara (judetele: Botosani, Iasi si Vaslui).De asemenea, pe parcursul zilei de marti, intre orele 12:00 - 00:00, va fi in vigoare o atentionare Cod galben de viituri pe raurile din bazinele hidrografice: Buzau - bazin superior amonte S.H. Nehoiu si afluentii aferenti sectorului aval S.H. Nehoiu (judetele: Brasov, Covasna si Buzau), Suceava - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Suceava), Moldova - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Suceava si Neamt), Bistrita - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Suceava, Neamt, Harghita si Bacau), Trotus - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Harghita, Covasna, Neamt si Bacau) si raurile mici din Dobrogea (judetele: Constanta si Tulcea).Atentionarea Cod galben vizeaza si raul Prut - pe sector aval S.H. Falciu (judetele: Vaslui si Galati), in intervalul 30 iunie, ora 12:00 - 2 iulie, ora 00:00.