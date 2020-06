Cod portocaliu in 31 de judete ale tarii. Ploi torentiale, grindina si vijelii

Ziare.

com

"In dupa-amiaza zilei de sambata (13 iunie) si in prima parte a noptii de sambata spre duminica (13/14 iunie), in Moldova, Transilvania, Maramures, nordul Crisanei local in Muntenia si zonele de munte vor fi perioade cu averse torentiale, grindina de dimensiuni medii si mari, vijelii, intensificari puternice ale vantului (rafale de peste 70...80 km/h) si frecvente descarcari electrice", au transmis, sambata, meteorologii.Potrivit acestora, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40 l/mp si pe arii restranse 50...80 l/mp.De asemenea, ramane in vigare in continuare avertizarea cod galben valabila pentru intreaga tara, pana luni, la ora 10.00.