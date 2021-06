Cod portocaliu de inundatii in mai multe judete din tara. Autoritatile sunt in alerta

Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), pana la ora 22.00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de inundatie, pe raurile din bazinele hidrografice: Sacherstita (afluent al raului Cerna) si Dunare - afluentii mici aferenti sectorului aval confluenta raul Berzeasca - amonte confluenta raul Cerna (judetele Mehedinti si Caras-Severin). Specialistii mentioneaza ca fenomenele hidrologice semnalate se pot produce cu intensitate si probabilitate mai mare pe unele rauri mici din bazinele hidrografice: Sacherstita (afluent al raului Cerna), Eselnita si Mraconia (afluenti ai Dunarii).Hidrologii au instituit joi Cod portocaliu de inundatii in urmatoarele 24 de ore pe rauri din judetele Galati, Vaslui, Tulcea si Constanta.Potrivit avertizarii emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 17 iunie ora 16.00 - 18 iunie ora 14.00, Codul portocaliu este valabil pentru raurile din bazinele hidrografice: Siret - afluentii mici aferenti sectorului aval confluenta cu raul Rm. Sarat (judetul Galati), Prut - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Dranceni (judetele: Vaslui si Galati) si raurile mici din Dobrogea (judetele: Tulcea si Constanta).Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri din judetele Tulcea si Constanta, precizeaza sursa citata.Totodata, pana vineri la ora 24:00, este in vigoare un Cod galben pe raurile din bazinele hidrografice: Tarnava Mica - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, Tarnava Mare - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Harghita, Mures, Brasov, Sibiu si Alba), Olt - bazin amonte S.H. Hoghiz si afluentii aferenti sectorului aval S.H. Hoghiz - amonte Ac. Calimanesti (judetele: Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu si Valcea), Arges - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Arges, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si Ilfov), Ialomita - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Dambovita, Prahova si Ialomita), Calmatui (judetele: Buzau si Braila), Buzau - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Brasov, Covasna, Buzau si Prahova), Rm. Sarat (judetele: Buzau si Vrancea), Putna (judetul Vrancea), Trotus (judetele: Harghita, Covasna, Neamt, Bacau si Vrancea), Bistrita (judetele: Suceava, Harghita, Neamt si Bacau), Barlad (judetele: Neamt, Iasi, Vaslui, Bacau, Vrancea si Galati), Siret - afluentii mici aferenti sectorului aval confluenta cu raul Suceava (judetele: Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vrancea si Galati), Jijia - afluentii aferenti sectorului aval confluenta cu raul Sitna (judetele: Botosani si Iasi), Prut - afluentii aferenti sectorului aval confluenta cu raul Jijia (judetele: Iasi, Vaslui si Galati) si raurile din Dobrogea (judetele: Constanta si Tulcea).