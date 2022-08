Cod portocaliu si galben de furtuna in centrul si nordul tarii

Meteorologii au emist trei avertizari cod portocaliu de ploi si grindina, valabile sambata dupa-amiaza in judetele Cluj, Satu Mare, Maramures si Suceava, precum si trei atentionari cod galben de furtuna, pentru judetele Satu Mare, Alba si Arad.

Astfel, potrivit site-ului Administratiei Nationale de Meteorologie, intre orele 14:45 si 15:45, se insitutie cod portocaliu de ploi in vestul judetului Cluj, in zona delimitata de localitatile Sacuieu, Margau, Belis, Maguri Racatau, Marisel, Risca, Manastireni si Izvoru Crisului.

Aici se vor semnala averse care vor depasi local 35 l/mp si izolat grindina de dimensiuni medii.

In plus, intre orele 15:10 si 16:10, in judetul Suceava - mai ales nordul judetului si zona de munte, inclusiv localitatile Vicovu de Jos, Straja, Vicovu de Sus, Putna, Radauti, Moldovita, Arbore, Solca, Sucevita, Breaza, Gura Humorului, Campulung Moldovenesc si Neagra Sarului se vor semnala local cantitati de apa ce pot atinge si depasi 30 l/mp, izolat 45 l/mp si izolat grindina de dimensiuni medii.

Totodata, intre orele 15:30 si 16:30, in partea de nord a judetului Satu Mare, in zona delimitata de localitatile Batarci, Halmeu, Micula, Satu Mare, Apa, Orasu Nou, Calinesti Oas, Vama, Negresti-Oas, Certeze, Camarzana, Tarna Mare, Turt, Turulung, dar si in partea de nord a judetului Maramures se vor semnala intensificari ale vantului ce vor lua aspect de vijelie, izolat grindina de dimensiuni medii, averse care vor depasi local 35 l/mp si descarcari electrice.

Cod galben de furtuni in doua judete

De asemenea, meteorologii au emis si trei coduri galbene de furtuna valabile pentru mai multe localitati din judetele Satu Mare, Alba si Arad.

Intre orele 14:30 si 15:30, in judetul Satu Mare, in zona delimitata de localitatile Batarci, Halmeu, Gherta Mica, Calinesti Oas, Vama, Negresti-Oas, Certeze, Camarzana, Tarna Mare si Turt se vor semnala averse care vor depasi local 25 l/mp, izolat grindina de dimensiuni mici si medii, descarcari electrice, precum si intensificari de scurta durata ale vantului ce pot lua aspect de vijelie.

Totodata, intre orele 15:00 si 16:30, in judetul Alba, in zona localitatilor Posaga, Baia de Aries, Lupsa, Rosia Montana, Abrud, Bucium, Mogos, Intregalde, Ponor, Ramet, Salciua si zona de munte aferenta - zona Muntilor Sureanu, Sugag - se vor semnala descarcari electrice, intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie, dar si ploi cu caracter de aversa ce pot depasi 25 l/mp.

Nu in ultimul rand, intre orele 15:45 si 17:10, in vestul judetului Arad, in zona localitatilor Peregul Mare, Peregul Mic, Nadlacm, Pecica se vor semnala averse care vor depasi 25 l/mp, descarcari electrice, dar si grindina de dimensiuni mici si medii.

