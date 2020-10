Vreme rea, cu furtuni in mare parte din tara, pana sambata dimineata. Meteorologii au emis cod portocaliu si galben

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Conform prognozei, un Cod portocaliu va fi in vigoare in intervalul 8 octombrie, ora 11:00 - 9 octombrie, ora 3:00, in judetele Iasi, Vaslui, Bacau, Vrancea, Buzau, Covasna si in zona de munte a judetelor Prahova si Brasov. In aceste zone, va ploua temporar abundent, iar prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 40 - 70 litri/mp.In acelasi interval de timp, va fi in vigoare o avertizare Cod galben de vreme instabila 18 judete (inclusiv Municipiul Bucuresti) din Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, local din Moldova, estul si sudul Transilvaniei, precum si din nord-estul Olteniei, unde vor fi averse cu caracter torential, descarcari electrice, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 25 - 30 litri/mp si, izolat, 40 - 50 litri/mp.De asemenea, un al doilea Cod portocaliu va fi valabil vineri, intre orele 3:00 - 21:00, in judetele Ialomita, Calarasi si Constanta. In zonele afectate va ploua temporar abundent, iar prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 40 - 70 litri/mp.Totodata, o avertizare Cod galben de ploi insemnate cantitativ vizeaza, in intervalul 9 octombrie, ora 3:00 - 10 octombrie, ora 3:00, judete din Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Transilvaniei si local in Carpatii Orientali si Meridionali.Astfel, in 11 judete, inclusiv Capitala, vor fi averse torentiale, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 25 - 35 l/mp si, izolat, 40 - 50 l/mp.