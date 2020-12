Meteorologii anunta prognoza pentru intervalul 14 - 27 decembrie. Cum o sa fie vremea de Craciun

Banat

Crisana

Transilvania

Maramures

Moldova

Dobrogea

Muntenia

Oltenia

La munte

Vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada, dupa primele doua zile ale intervalului de prognoza, astfel incat media regionala a temperaturilor maxime va creste, de la 6 grade la inceput, pana la aproximativ 8 grade in intervalul 16 - 21 decembrie. Apoi valorile termice vor marca o usoara scadere, spre 5...6 grade la finalul celei de a doua saptamani. Regimul termic nocturn se va mentine relativ constant pe aproape tot parcursul intervalului si se va concretiza prin valori medii ale temperaturilor minime de aproximativ 2 grade in primele doua nopti, apoi de 0...1 grad.Probabilitatea pentru precipitatii va creste dupa data de 21 decembrie, dar ploi slabe se mai pot semnala si in jurul datei de 16 decembrie.In intervalul 16 - 21 decembrie vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada, iar media temperaturilor maxime se va situa in jurul valorii de 8 grade. In primele doua zile si, din nou, spre finalul celei de a doua saptamani, media maximelor va fi usor mai scazuta, de 4...5 grade. Media valorilor termice nocturne se va incadra, in general, intre -1 si 2 grade, cu cele mai ridicate valori la inceputul intervalului si cele mai scazute la sfarsitul acestuia. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata dupa data de 21 decembrie, dar si in jurul datei de 16 decembrie vor fi posibile ploi slabe, pe arii restranse.Regimul termic diurn va caracteriza, in general, o vreme mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada a anului si nu va avea variatii semnificative pe parcursul celor doua saptamani ale intervalului de prognoza. Astfel, media temperaturilor maxime va fi de 4...6 grade, cu o tendinta de usoara scadere, spre norma de aproximativ 2 grade a perioadei, in ultimele zile din cea de a doua saptamana. Temperaturile nocturne vor fi predominant negative, situate in jurul unei valori medii regionale de -3...-2 grade, exceptand primele doua nopti, cand aceasta medie va fi usor pozitiva, de 1...2 grade. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata dupa 21 decembrie si, posibil, in jurul datei de 16 decembrie.Vremea va fi relativ calda pentru aceasta data la inceputul si sfarsitul intervalului de prognoza, cand vor fi temperaturi maxime in jurul a 4 grade, in medie, dar va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada in intervalul 16 - 21 decembrie, cand se va inregistra o valoare medie a maximelor diurne de 6...7 grade. Temperaturile nocturne vor fi cuprinse, in medie, intre -2 si 2 grade, cu cele mai ridicate valori la inceputul intervalului de prognoza si cele mai scazute la sfarsit. Vor fi posibile precipitatii slabe in jurul datei de 16 decembrie, iar dupa 21 decembrie probabilitatea pentru precipitatii pe arii mai extinse si mai insemnate cantitativ va fi in crestere.In general, pe parcursul intregului interval de prognoza, media temperaturilor maxime va fi apropiata de cea normala specifica perioadei de referinta, aceasta urmand a se incadra intre 2 si 5 grade, cu cele mai mici valori in intervalul 16-20 decembrie si din nou spre finalul celei de a doua saptamani. Regimul termic nocturn nu va avea variatii semnificative, astfel minimele vor fi cuprinse in medie intre -2 si 1 grad (peste normele climatologice), cu posibilitatea unor valori mai scazute (si sub -4 grade) in noptile din perioada 22-25 decembrie. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor, slabe cantitativ, va fi in crestere in intervalul 20-27 decembrie, dar burnita si ploi slabe se pot semnala, trecator, si in prima saptamana de prognoza.In mare parte a intervalului de prognoza, regimul termic (atat cel diurn, cat si cel nocturn) se va situa peste mediile climatologice specifice perioadei si va caracteriza o vreme calda. Astfel, media maximelor va fi cuprinsa intre 5 si 8 grade, cu cele mai mici valori in intervalul 16-19 decembrie, iar cea a minimelor se va incadra intre 2 si 4 grade, cu posibilitatea unor valori mai scazute (si sub 0 grade) in noptile din perioada 22-25 decembrie. Ploi slabe se vor semnala in prima zi a intervalului, dar temporar si in perioada 19-27 decembrie, in timp ce in restul intervalului, trecator, este posibil sa apara burnita.In primele doua zile vremea va fi calda, cu o medie regionala a maximelor de 7...8 grade, urmand ca in perioada 16-19 decembrie aceasta sa scada spre valori de 4...5 grade, in timp ce cea de a doua saptamana va fi caracterizata de temperaturi diurne medii, relativ constante, in jurul a 5...6 grade. Regimul termic nocturn nu va avea variatii semnificative, astfel minimele vor fi cuprinse in medie intre -2 si 2 grade (peste normele climatologice), cu posibilitatea unor valori mai scazute (si sub -4 grade) in noptile din perioada 23-27 decembrie. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor, slabe cantitativ, va fi in crestere in intervalul 20-27 decembrie, dar burnita si ploi slabe se pot semnala, trecator, si in prima saptamnana de prognoza.Primele doua zile vor caracteriza o vreme calda, cu o medie regionala a maximelor de 7...9 grade, urmand ca in perioada 16-20 decembrie aceasta sa scada spre valori in jurul a 4 grade, in timp ce cea de a doua saptamana va fi caracterizata de temperaturi diurne medii, relativ constante, in jurul a 5...6 grade. Regimul termic nocturn nu va avea variatii semnificative, astfel minimele vor fi cuprinse in medie intre -1 si 1 grad (peste normele climatologice), cu posibilitatea unor valori mai scazute (si sub -3 grade) in noptile din perioada 23-27 decembrie. Prima saptamana va fi caracterizata de o vreme mai calda decat in mod obisnuit, cu o medie a temperaturilor maxime cuprinsa intre 1 si 4 grade si cea a minimelor intre -4 si 2 grade. Ulterior, pe parcursul celei de a doua saptamani, va avea loc un proces de racire treptata, astfel incat valorile diurne vor scadea spre medii de -2...0 grade, iar cele noctune spre medii de -6...-4 grade. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor, in general slabe cantitativ, va fi in crestere in intervalul 21 - 27 decembrie.