Cum va fi vremea in primele doua saptamani din iulie

Conform documentului,. Cel mai cald va fi in Oltenia, unde se vor inregistra si 34 de grade.In Banat, in prima saptamana din iulie, temperaturile maxime vor oscila intre 28 si 34 de grade, iar cele mai ridicate valori se vor inregistra in jurul datei de 2 iulie.In cea de a doua saptamana, media temperaturilor va fi putin mai scazuta -cea a maximelor se va incadra intre 26 si 30 de grade, iar a minimelor (temperaturile inregistrate noaptea) intre 14 si 17 grade.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice ( ploi torentiale, vijelii, descarcari electrice, grindina) va fi mai ridicata in prima zile ale lunii iulie., insa in rest nu vor depasi cantitatile obisnuite pentru acest interval.In saptamana 6-13 iulie, deasemenea, temperaturile vor fi apropiate de normalul momentului, poate usor mai coborate, in regiunile vestice.Cantitatile de precipitatii, in a doua saptamana din iulie, vor fi mai mari decat normal in regiunile intracarpatice, iar in rest, apropiate de parametri normali ai perioadei din an in care ne aflam.