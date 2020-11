Vreme rea, in majoritatea zonelor din tara. La munte se anunta lapovita si ninsoare

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), luni, cerul va avea innorari temporare si va ploua izolat in Dobrogea, iar seara si noaptea pe arii mai extinse in vest si nord-vest. In restul teritoriului, cerul va fi variabil in orele amiezii, insa dimineata si noaptea in zonele joase de relief, in special in cele din sud si din est, pe alocuri va fi ceata sau nebulozitate joasa si izolat conditii de burnita. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta si trecator in sudul Banatului.Temperaturile maxime, in marea lor majoritate mai ridicate decat cele obisnuite in aceasta perioada din an, se vor incadra in general intre 9 si 15 grade, cu cele mai mici valori in zonele cu ceata si nori stratiformi; minimele termice vor fi cuprinse intre -5 grade in depresiunile intramontane si 9 grade pe litoral. In Bucuresti, vremea se va mentine in general frumoasa, iar pe parcursul zilei si mai calda decat in mod normal la aceasta data. Cerul va fi variabil, iar in primele ore ale intervalului vor mai fi nori josi.Vantul va sufla slab. Temperatura maxima va fi de 13-14 grade, iar cea minima de 1-3 grade. Dimineata si noaptea vor fi conditii de ceata.Marti, 17 noiembrie, in majoritatea zonelor, cerul va fi noros, va ploua, iar regimul termic diurn va fi apropiat si chiar sub cel specific perioadei. In partea central-sudica si de sud-est si partial in centrul teritoriului, pe parcursul zilei vor fi intervale cu cer variabil, astfel ca la amiaza va fi mai cald decat normal, iar innorari si ploi locale se vor semnala cu precadere seara si noaptea.La munte, la altitudini de peste 1.500 m, la inceputul zilei vor fi conditii de polei, apoi precipitatiile vor fi mai ales sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta, in sudul Banatului si pe litoral si trecator in regiunile estice. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 7 si 15 grade, iar cele minime, mult mai ridicate decat mediile multianuale, vor fi cuprinse intre 2 si 11 grade. Izolat si trecator se va forma ceata.