Cum va fi vremea pana pe 9 noiembrie. ANM transmite ca va fi mai cald decat in mod obisnuit

Potrivit prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie , in, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru acest interval, in toate regiunile, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in jumatatea estica a tarii.In aceasta saptamana vor fi mai multe precipitatii in regiunile vestice, la munte si local in cele centrale, iar in rest va fi in general apropiat de cel normal pentru aceasta perioada.In perioada, temperatura medie a aerului va avea valori usor mai ridicate fata de cele normale pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriulRomaniei. Cantitatile de precipitatii vor fi in general apropiate de cele normale pentru acest interval, cu o tendinta usor deficitara, local, in sud-vest.In saptamana, temperatura medie a aerului se va situa usor peste cea normala, pentru aceasta perioada, in toate regiunile.Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi usor deficitar in regiunile vestice, sud-vestice si local in centru si la munte, iar in rest va fi apropiat de cel normal pentru aceasta saptamana.In saptamana, mediile valorilor termice se vor situa usor peste cele normale pentru aceasta perioada, la nivelul intregii tari. Cantitatile de precipitatii se vor situa in general in jurul celor normale pentru acest interval, posibil usor deficitare in regiunile sudice.Estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Este estimata media saptamanala a abaterilortemperaturii aerului si a cantitatilor de precipitatii fata de media perioadei 1993-2016.ANM mai transmite ca fenomenele extreme cu o durata scurta de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.