Dezastrul lasat in urma de ploile torentiale: raul Putna a atins niveluri istorice, peste cele de la inundatiile din 2005 VIDEO

Autoritatile intervin cu toate mijloacele din dotare pentru limitarea efectelor produse de inundatii in bazinul Putnei si al Siretului.La Vadu Rosca, localitate aflata la confluenta Putnei cu Siretul, se monteaza panouri mobile pe doi kilometri.Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de "Apele Romane", Administratia Bazinala de Apa Siret, autoritatile locale si Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta vor monta panouri mobile, pe o lungime de circa 2 kilometri, pentru apararea localitatii Vadu Rosca, aflate la confluenta Putnei cu Siretul."Amintim ca, in urma precipitatiilor istorice inregistrate in bazinul hidrografic Siret, de peste 200 l/mp, in ultimele 48 ore, localitatea Biliesti este cea mai afectata, urmand ca apa acumulata sa se scurga, prin canalele de desecare si pompare, inapoi in raul Putna. Administratia Nationala "Apele Romane", prin Administratia Bazinala de Apa Siret, in colaborare cu S.C. Hidroelectrica S.A., au luat masuri pentru atenuarea undelor de viiturain vederea preluarii mai rapide a debitelor inregistrate, in ultimele zile, pe raul Putna. Mentionam faptul ca nivelurile raului Putna, la statia hidrometrica Mircesti, au depasit cu 3 cm pe cele istorice inregistrate in anul 2005. In acumularile Calimanesti si Movileni, a fost stocat un volum de 15 milioane de mc de apa, rezultat din debitele inregistrate, in ultimele zile, pe raul Siret si afluentii sai", arata sursa citata.Reprezentantii "Apele Romane" adauga ca, avand in vedere reactualizarea avertizarii hidrologice emise de INHGA, asociata cu perioadele caniculare prognozate de catre Administratia Nationala de Meteorologie, oamenii trebuie sa stie ca exista posibilitatea cresterii severitatii fenomenelor hidrometeorologice in plan local, zonele cele mai expuse fiind cele aflate sub cod portocaliu , respectiv galben.