Instabilitate atmosferica accentuata, toata saptamana

Avertizarea cod portocaliu vizeaza peste trei sferturi din tara.Alerta Cod galben este pentru in sapte judete si Municipiul Bucuresti.de astazi, 16 iunie, ora 10:00, pana joi, 18 iunie, ora 10:00, vor fi perioade cu, respectivce pot lua aspect de, posibil siCantitatile de precipitatii acumulate in intervale scurte de timp vor depasi 15 - 20 l/mp.Zilele vor fi, insa, calde -maxime cuprinse intre 23 si 26 de grade Celsius- iar noptile, minimele nu vor cobori sub 15 grade Celsius.Meteorologii spun ca instabilitatea atmosferica va ramane accentuata in cea mai mare parte a tarii, pe tot parcursul acestei saptamani.