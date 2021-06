Inundatii in Bucuresti, dupa o ploaie de vara puternica. Pompierii, solicitati sa scoata apa din trei case si o scoala

Scoala inundata se afla in zona Obor. In ceea ce priveste casele, doua sunt situate in zona Baneasa, iar una in Fundeni. Autoritatile au emis un mesaj RO-Alert de vreme rea sambata, 12 iunie, in Bucuresti. In intervalul 16:05-17:00 va ploua semnificativ, cu descarcari electrice si intensificari ale vantului."Avertizare meteo cod portocali-averse insemnate, descarcari electrice, intensificari ale vantului. Perioada de manifestare 12.06.2021, intre orele 16:05-12:00.Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie. Urmati instructiunile autoritatilor. Accesati canalele media si aplicatiile din mediul online ale DSU, IGSU si ANM pentru mai multe informatii si actualizari despre evniment", se arata in mesajul RO-Alert.ADVERTISINGUrmareste Ziare.com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi i