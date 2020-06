ISU Botosani: Prutul a depasit cu 170 de centimetri cota de inundatii. 40 de gospodarii se afla in zona de risc

Ziare.

"In aceasta dupa - amiaza, pompierii botosaneni si autoritatile locale din comuna Radauti Prut au avertizat populatia din Rediu si Radauti Prut despre iminenta producerii unor inundatii ca urmare a depasirii cotei de pericol pe raul Prut. In total, in comuna Radauti Prut sunt 40 de gospodarii in zona inundabila, 32 in Radauti Prut, cu 53 de persoane din care cinci copii, si opt locuinte in Rediu, cu 26 de persoane din care trei copii", a transmis, miercuri seara, ISU Botosani.Sursa citata a precizat ca pompierii militari si voluntari au avertizat populatia din casa in casa si au constatat ca majoritatea innopteaza la rude inca de ieri."Avand in vedere contextul epidemiologic, vor fi montate si cinci corturi pentru cetatenii care ar urma sa fie evacuati si care nu au alta posibilitate de cazare. Animalele au fost duse in locuri sigure, inca din cursul zilei de marti. La ora 19.00, la Radauti Prut, raul Prut masura 580 cm, cu 170 cm peste cota de inundatie. La aceasta cota nu se impune evacuarea populatiei", a mai transmis ISU Botosani.Cu sprijinul cetatenilor au fost pregatiti 1.500 de saci cu nisip, care vor fi folositi ca dig in calea apelor.Miercuri seara, vor ajunge la Radauti Prut alti 20. 000 de saci mici de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Botosani si doua basculante de 18 tone si o basculanta de 8,5 tone.Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca pana in prezent au fost evacuate sau salvate din calea viiturilor 252 de persoane.Riscul cel mai mare de inundatii este pe raul Prut, acolo unde urmeaza sa intre in tara viitura dinspre Ucraina.