Klaus Iohannis, despre inundatiile care afecteaza Romania: "Digurile nu mai sunt suficiente"

Klaus Iohannis a mai spus ca solutiile constau in conservarea fondului forestier si in campaniile de impadurire. In plus, a transmis condoleante familiilor care au pierdut persoane apropiate in aceasta serie de inundatii "Ne confruntam in aceste zile cu o serie de inundatii care au produs multe pagube. (...) Vreau sa transmit un mesaj de solidaritate. Autoritatile depun toate eforurile pentru a-i ajuta, pentru a le proteja gospodariile si pentru a le asigura tot ceea ce au nevoie in aceste momente dramatice. Este tragic ca aceste fenomene s au soldat cupierderi de vieti omenesti si transmit condoleante. Sunt evenimente care se repeta frecvent in Romania si trebuie sa fim mai bine pregatiti. Solutiile exista si vor trebui puse in aplicare. Este consecinta amplificarii schimbarilor climatice. Odata cu ele, apar din ce in ce mai multe fenomene meteo extreme si in tara noastra. Luna iunie a fost cea mai ploioasa din ultimii 60 de ani, ceea ce a generat inundatii severe si probleme in interval de timp foarte scurt. (...) Va trebui sa depasim mentalitatea ca e suficient sa construim cateva diguri. Digurile nu mai sunt suficiente. Conservarea fondului forestier si campaniile de impadurire sunt solutii la indemana, cu efecte benefice pentru mediu si pentru protectia malurilor si a cursurilor de apa, din perspectiva combaterii inundatiilor. O parte semnificativa din fondurile europene de care va beneficia Romania in intervalul 2021-2027 va trebui sa fie directionata catre combaterea fenomenelor schimbarii climatice, in ceea ce se numeste green deal".