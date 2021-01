Ploi in mare parte a tarii, incepand de joi. Nu lipsesc nici lapovita si ninsoarea

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat informarea transmisa, pentru intervalul joi, ora 10.00 - sambata, ora 10.00."In intervalul mentionat temporar vor fi precipitatii, in cursul zilei de joi (7 ianuarie), local in nord, centru si nord-est, iar din a doua parte a noptii de joi spre vineri (7/8 ianuarie) aria acestora va fi in extindere dinspre sud, urmand sa cuprinda cea mai mare parte a tarii. Acestea vor fi mai insemnate cantitativ indeosebi in jumatatea de sud, unde se vor acumula 15...25 l/mp", arata ANM.Vor predomina ploile, iar in cursul zilei de vineri (8 ianuarie) si in noaptea de vineri spre sambata (8/9 ianuarie), precipitatiile vor fi mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, cu precadere in zona deluroasa a Olteniei, Munteniei, in Transilvania si Moldova, unde se va depune strat de zapada.La munte, temporar va ninge si se va depune strat nou de zapada, mai consistent in Muntii Banatului, in Carpatii Meridionali si in Carpatii de Curbura.Vantul va avea intensificari in zonele montane, in special la inceputul intervalului, cand viteza la rafala va atinge 60-80 km/h, spulberand zapada, iar local si temporar si in celelalte regiuni, in general, cu viteze de 40-50 km/h.Meteorologii spun ca, in urmatoarele zile si pe aproape intreg parcursul saptamanii viitoare, probabilitatea de aparitie a intervalelor cu precipitatii va fi ridicata, concomitent cu patrunderea si instalarea unei mase de aer rece.Citeste si: Internautii si unele mass-media din China ironizeaza haosul din Washington: "A fost un spectacol pe cinste"