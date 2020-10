Ploi torentiale in Bucuresti si 14 judete din tara

Incepand de vineri dimineata, de la ora 3.00, pana sambata dimineata, la ora 3.00, in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Transilvaniei si local in Carpatii Orientali si Meridionali vor fi averse ce vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 25 - 35 litri/mp si izolat 40 - 50 litri/mp, potrivit avertizarii ANM.Judetele atentionate sunt Bacau, Vrancea, Covasna, Brasov, Prahova, Buzau, Braila, Tulcea, Dambovita, Arges si Giurgiu (Cod Galben) si Ialomita, Calarasi, Constanta (Cod Portocaliu).Pentru Bucuresti, ANM a emis o prognoza speciala, cu vreme inchisa, ploi si descarcari electrice, in intervalul 9 octombrie, ora 11.00 - 10 octombrie, ora 3.00. Totodata, vantul va avea intensificari pe parcursul zilei, cand la rafala se vor atinge viteze in general de 45 - 50 km/h, apoi va slabi in intensitate.Temperatura maxima prognozata va fi de 21 - 22 de grade, in timp ce minima nu va depasi de 13 - 15 grade Celsius.