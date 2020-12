Prognoza meteo speciala pentru Bucuresti. Temperaturi peste medie in urmatoarele zile, dar oamenii nu trebuie sa uite de umbrela

Prognoza speciala pentru intervalul 26.12.2020 ora 10:00 - 28.12.2020 ora 10:00

Zona Municipiului Bucuresti

26.12.2020 ora 10:00 - 28.12.2020 ora 10:00Vremea va fi inchisa. Temporar va ploua in general moderat cantitativ - se vor acumula in jur de 15...20 l/mp, iar pe parcursul noptii de sambata spre duminica (26/27 decembrie) si in primele ore ale zilei de duminica (27 decembrie) vor fi posibile si precipitatii sub forma de lapovita.Vantul va sufla moderat, cu intensificari incepand din noaptea de sambata spre duminica (26/27 decembrie), cand la rafala se vor atinge viteze de 40...45 km/h.Sambata (26 decembrie) temperatura maxima va fi de 5...6 grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 1 grad.Duminica (27 decembrie), temperatura aerului se va mentine la valori in jurul a 2 grade, insa in noaptea de duminica spre luni (27/28 decembrie) pe fondul patrunderii unei mase de aer foarte cald, se vor inregistra 5...6 grade.Administratia Nationala de Meteorologie va actualiza prezentele informatii meteorologice, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice.