Cod portocaliu de ploi abundente in 7 judete. Pe lista se afla Satu Mare, Maramures si Salaj

In judetele marcate cu portocaliu fenomenele meteorologice prognozate (vant puternic, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, ninsori abundente, viscol , temperature extreme, ploi si ceata) vor fi periculoase, cu un grad de intensitate mare.Fenomenele apar in Maramures, nord-vestul Transilvaniei, nordul Crisanei, precum si in zona Carpatilor Occidentali si in vestul Carpatilor Meridionali va ploua temporar abundant, iar prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 40...70 l/mp.In judetele marcate cu galben, fenomenele meteorologice prognozate (vant puternic, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, ninsori abundente, viscol, temperature extreme, ploi si ceata) vor fi temporar periculoase pentru anumite actitati, dar alfel sunt obisnuite pentru perioada respectiva sau zona specificata.In vestul, centrul si nordul tarii, precum si in zona de munte va ploua si se vor acumula cantitati de apa insemnate ce vor depasi 25...35 l/mp.Miercuri, 30 septembrie, vantul va avea intensificari la munte, in special pe creste, unde la rafala va sufla cu peste 80 km/h, iar local si temporar si in sudul teritoriului, cu viteze in general de 55...60 km/h.In judetele marcate cu verde nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.